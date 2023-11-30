معلومات عن حصول قرية نهطاى على شهادة "ترشيد" ضمن القرى الخضراء الذكية بالغربية

الغربية – مصطفى عادل

تُعد قرية نهطاي التابعة لمركز زفتى من أشهر قرى محافظة الغربية ، والتي شهدت تنفيذ مشروعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي يتم تنفيذها فى مرحلتها الأولى بقرى مركز زفتى.

ووقع الاختيار على القرية ضمن القرى الخضراء الذكية والتي تم إعلانها ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثاني للمشروعات الخضراء الذكية.

- وقع الاختيار على القرية كـ ثان قرية خضراء ذكية بعد حصول قرية فارس بمحافظة أسوان على شهادة " ترشيد العام الماضي.

- القرية شهدت اعمال تأهيل ضمن مبادرة القرية الخضراء على مستوي 20محافظة تغطيها مبادرة حياة كريمة

- القرية شهدت إنارة الطرق والشوارع باللمبات الموفرة لترشيد استهلاك الكهرباء، وترشيد استهلاك مياه الشرب وتبطين الترع لتوفير استهلاك مياه الرى

- استخدام اجهزة التحكم الذكية فى مياه الرى وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي المُعالج في زراعة الحدائق والمساحات الخضراء في القرية

- استغلال المخلفات وتحويلها إلى قيمة اقتصادية من خلال وحدات البيوجاز والكمبوست، ونشر الوعي بين المواطنين وطلاب المدارس بأهمية الحفاظ على البيئة