اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 نوفمبر 2023 02:41 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

مصرع شخص فى حريق بمخبز غير مرخص بعين شمس

الخميس، 30 نوفمبر 2023 01:37 م
مصرع شخص فى حريق بمخبز غير مرخص بعين شمس إطفاء - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بنشوب حريق ووجود متوفى ومصابين بأحد العقارات بدائرة القسم.
 
بالانتقال والفحص، تبين نشوب الحريق بمخبز كائن بالطابق الأرضى بالعقار "غير مرخص" نتج عنه وفاة (عامل بذات المخبز "يحمل جنسية إحدى الدول" – متأثراً بإصابته بحروق)، وكذا إصابة (مالك المخبز – عامل بذات المخبز "يحملان جنسية إحدى الدول "مصابان بحروق متفرقة بالجسم " تم نقلهما للمستشفى)، واحتراق بعض محتويات المخزن، وبسؤال المصابين قررا بحدوث مشادة كلامية بينهم وبين (سائق "يحمل ذات الجنسية" - مقيم بدائرة القسم)، لقيامهم باتهامه بسرقة مبلغ مالى من داخل المخبز قام على إثرها الأخير بإحضار زجاجة بها مادة سريعة الإشتعال " بنزين " وإلقائها بداخل المخبز محل البلاغ محدثاً التلفيات والإصابات المنوه عنها، والتى أودت بحياة الأول.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.






وزارة الداخلية

اخبار الحوادث

عين شمس

اخبار عاجلة

حريق مخبز



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة