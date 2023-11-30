مصرع شخص صدمته سيارة بالطريق الدائرى فى المنصورة

الدقهلية شريف الديب

لقى شخص مصرعه، وذلك خلال عبوره الطريق الدائري أمام إحدى المعاهد الخاصة ب مدينة المنصورة ، وجرى نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى الطوارئ الجامعى، وضبط السائق المتسبب فى الواقعة والتحفظ على السيارة.

تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة من بعض الأهالي بإصطدام سيارة بأحد الأشخاص ونقله إلى مستشفى الطوارئ الجامعي "جثة هامدة".

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة، بقيادة المقدم عبدالحميد الشورى رئيس المباحث، وبالفحص تبين مصرع "محمد عبدالمنعم محمد المدبولى" مقيم منطقة جديلة- بنطاق قسم ثان المنصورة.

وتبين أن المتوفى لقى مصرعه بعد أن صطدمته سيارة مسرعة خلال عبوره الطريق الدائري أمام إحدى الجامعات الخاصة، وتمكن الأهالي من الإمساك بقائد السيارة وتسليمه إلى الشرطة.

وبسؤال قائد السيارة اعترف بارتكابه الواقعة دون قصد منه وقدم رخصة قيادة وتسيير ساريتين، تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.