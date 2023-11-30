مستشار الرئيس للصحة: الخريطة الصحية تغيرت بعد القضاء على فيروس c

كتبت أمل علام

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية خلال مؤتمر صحفى اليوم بالقاهرة، يعتبر المعهد القومى للأورام هو المرجعية الأولى للسرطان فى مصر، موضحا إن كوادر علاج الأورام تخرجت من معهد الأورام..

وأضاف، أن الزيادة فى عدد الأورام فى مصر هى نتيجة زيادة عدد السكان.

وأوضح، إن خريطة الصحة فى مصر تغيرت بعد قضائنا على فيروس سى وسيطرنا على فيروس بى بالتطعيم، وحدث زيادة فى متوسط عمر الإنسان المصرى ليصل إلى 70 عاما من خلال القضاء على الكثير من الأمراض، موضحا إن المبادرات الرئاسية اهتمت بالكشف المبكر وعلاج 4 أنواع من السرطانات وهم سرطان القولون والرئة والبروستاتا والثدى.

من جانبه قال الدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة الأسبق، انه كان من أحلامنا من زمان أن نخصص أرضا يتم بناء عليها مستشفى كبيرة، وقد تحقق الحلم وتم بناء أكبر مستشفى لعلاج مرضى الأورام على أعلى مستوى.

يذكر ، ان مؤتمر معهد الاورام تستمر جلساته حتى يوم غد الجمعة ويناقش احدث طرق التشخيص والعلاج فى مجال السرطان.