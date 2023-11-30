وأوضح المسؤولان، لم يكشف عن اسمهما، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الخميس، أن واشنطن تعتقد أنه يجب أن يكون هناك حاجة لمزيد من الحذر في المنطقة المكتظة بالسكان.

وأشار إلى أن مئات الآلاف من المدنيين فروا إلى الجنوب، ولا ينبغي لإسرائيل أن تمضي قدما إلا بعد أن يأخذ التخطيط العملياتي في الاعتبار وجود العديد من الأبرياء.

ولفت المسؤولان إلى أن التخطيط يجب أن يشمل استخلاص الدروس من العمليات التي أجريت في الشمال لتعزيز حماية المدنيين الأبرياء بما في ذلك أمور مثل تقليص منطقة القتال وتوضيح المناطق التي يمكن للمدنيين اللجوء إليها.

وأكدا أنه عندما كانت إسرائيل تخطط لهجومها على شمال غزة، نصح المسؤولون الأمريكيون الإسرائيليين بضرورة استخدام قوة أصغر مما كان مخططًا له، وتوخي الحذر فيما يتعلق بالتكتيكات والتحركات وحجم الوحدات وقواعد الاشتباك.