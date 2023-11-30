محاكمات × 24 ساعة.. تغريم حمو بيكا 2400 جنيه.. والإعدام لجالبى الهيروين

كتب إيهاب المهندس

شهدت أروقة المحاكم اليوم الخميس، نظر العديد من القضايا المهمة، لعل أبرزها تغريم حمو بيكا 2400 بتهمة قيادة سيارة بدون ترخيص، والإعدام للمتهمين بجلب 15 كيلو هيروين.



مؤبد عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، شقيقان بالسجن المؤبد وغرامة 500 الف جنيه، لاتهامهم بالإتجار في المواد المخدرة بمنشأة القناطر.



حمو بيكا قضت محكمة جنح مرور العطارين بمجمع محاكم الإسكندرية، بقبول الاستئناف شكلا، وتغريم المتهم " م.م.م" وشهرته حمو بيكا، ألف جنيه عن التهمة الأولى القيادة بدون رخصة قيادة، ومبلغ ألف جنيه عن التهمة الثانية قيادة بدون رخصة تسير، و300 جنيه على التهمة الثالثة إضافة ملصقات على جسم المركبة، ومائة جنيه عن التهمة الرابعة زجاج ملون.