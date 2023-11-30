اليوم السابع
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بتكلفة 6.5 مليون جنيه

محافظ كفر الشيخ: رصف المرحلة النهائية بشارع "مسجد الفتح" بمسير

الخميس، 30 نوفمبر 2023 09:18 ص
محافظ كفر الشيخ: رصف المرحلة النهائية بشارع "مسجد الفتح" بمسير رصف الطريق
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه جاري رصف المرحلة النهائية من شارع مسجد الفتح بمدينة مسير بتكلفة 6.5 مليون جنيه ضمن أعمال خطة الرصف بالخطة الاستثمارية للعام المالي2023/2024، والذى يعد من الشوارع الرئيسة الهامة بمدينة مسير وذلك تحت إشراف على سلامة رئيس مدينة مسير، والجهاز المعاون له. .
 
قال محافظ كفر الشيخ، إنه يتابع أعمال الرصف بالمراكز والمدن، لرفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين، مشددا بالانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية طبقا للجدول الزمنى المحدد لأعمال الرصف فى مواعيدها المقررة والمواصفات الفنية المطلوبة مشيراً إلى ضرورة قيام اللجان الفنية بمتابعة أعمال الرصف ميدانياً على الطبيعة ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة، وقياس درجة الحرارة للأسفلت بتوقيتات متتالية، وسحب عينة عشوائية من طبقة الأسفلت لإرسالها الى المعامل المتخصصة ومراجعة طبقة التشريب M.C.O، والتأكد من إتمام مراحل الرصف بالمعايير والمواصفات الفنية المحددة، لتحسين شبكة الطرق، وتعزيز معدلات التنمية بالمحافظة.
 
أكد محافظ كفرالشيخ، حرصه المستمر على متابعة المشروعات التى تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة والإنتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في موعدها، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.
استمرار أعمال الرصف
استمرار أعمال الرصف

 

جانب من أعمال الرصف
جانب من أعمال الرصف

 

رصف شارع الفتح بمسير
رصف شارع الفتح بمسير

 







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