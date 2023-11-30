محافظ قنا يبحث عدد من المقترحات الخاصه بتنمية موارد منظومة الإعلانات

قنا صابر سعيد

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اجتماعا موسعا لبحث دراسة المقترحات المقدمة لتنمية موارد منظومة الإعلانات بالمحافظة، من خلال تشكيل لجنة عليا جديدة لتنظيم الإعلانات، تعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه وكلاء شركات الدعاية والإعلان، بحضور حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة.

وأوصى محافظ قنا، بضرورة وضع لائحة إعلانات جديدة، تتضمن الشروط والإجراءات القانونية والفنية المطلوبة للتراخيص لضبط عملية التراخيص، بهدف تيسير كافة الإجراءات على وكلاء الاعلانات، مشيرًا إلى أهمية تعظيم موارد الإعلانات والاستغلال الأمثل لتلك الموارد لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية في القطاعات الخدمية المختلفة.

واستمع محافظ قنا، خلال الاجتماع إلى تقارير لجان المعاينات للمواقع المقرر طرحها لتنفيذ إعلانات بها، حيث قامت اللجنة بحصر الشوارع والميادين والاماكن المميزة بمدن المحافظة، لاستغلالها الاستغلال الأمثل في مقترح وضع الإعلانات، بهدف تنمية موارد الدولة من خلال منظومة الإعلانات بالمحافظة.