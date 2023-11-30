محافظ سوهاج يتفقد اصطفاف المعدات ومراجعة كفاءتها الفنية للتأكد من جاهزيتها

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة ،وأعضاء لجنة وزارة التنمية المحلية اصطفاف معدات الوحدات المحلية وشركة المياه بمدينة سوهاج الجديدة، حيث تم المرور على جميع المعدات المصطفة، ومراجعة كفاءتها وحالتها الفنية، كما تم مناقشة العناصر البشرية من السائقين والفنيين حول مهام المعدات المكلفة بها.
كما تم تشغيل المعدات وإجراء تجارب للمهام الخاصة بكل مُعدة، للتأكد من جاهزيتها للقيام بمهامها الأساسية ، وذلك في ضوء متابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للمحافظين بتطوير إدارة الأزمات والطوارئ، من خلال الانتهاء من إنشاء الغرفة المركزية للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بجميع المحافظات حتى تكون جاهزة للتعامل، ومراجعة جميع المعدات والتأكد من جاهزيتها لمجابهة أي أحداث أو أزمات بشكل يعكس قدرة الدولة.
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