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محافظ جنوب سيناء يصدق على 856 قرارا لحالات تصالح على مخالفات البناء

الخميس، 30 نوفمبر 2023 01:12 م
محافظ جنوب سيناء يصدق على 856 قرارا لحالات تصالح على مخالفات البناء اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء _ فايزة مرسال

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صدق اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم، على 865 قرارا لحالات تصالح على مخالفات البناء، لأهالى مدينة راس سدر ومدينة أبوزنيمة "نموذج 10"، وذلك خلال عرض  محمد زكي نائب رئيس مدينة رأس سدر، ورئيس  مدينة أبوزنيمة بمكتب المحافظ بديوان عام المحافظة بطور سيناء، وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.
 
وبذلك يصبح إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة راس سدر661 حالة تصالح علي مخالفات البناء.
 
ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق علي باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.






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