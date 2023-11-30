محافظ الإسكندرية يستقبل رئيس البنك الزراعى ضمن مبادرة "إيد بإيد"

الإسكندرية جاكلين منير

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، بمكتبه بالديوان العام، علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون لدعم الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية من أبناء المحافظة ضمن المبادرة الوطنية "أيد بإيد" التي أطلقها البنك الزراعي المصري بهدف دعم الأسر الأكثر استحقاقًا على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توحيد وتضافر كافة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وثمن اللواء محمد الشريف الدور الوطني الذي يقوم به البنك الزراعي المصري من منطلق مسؤوليته المجتمعية تجاه الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية من خلال تقديم المساعدات العينية والنقدية لمساعدتهم على مواجهة أعباء ومتطلبات الحياة، لتحسين مستوى دخل الأسر الأولى بالرعاية.

كما قام محافظ الإسكندرية ورئيس البنك الزراعي المصري بتسليم أجهزة كهربائية "ثلاجة – بوتاجاز – غسالة" لعدد 5 عرائس لمساعدتهن على إتمام زواجهن وذلك ضمن مبادرة البنك الزراعي المصري لتوزيع عدد 300 جهاز كهربائي ل 100 عروسة من الفئات الأكثر استحقاقًا من أبناء المحافظة.

وفي هذا الإطار أكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، حرص إدارة البنك على مواصلة جهودها لتنفيذ أهداف مبادرة البنك الوطنية التي تجوب محافظات الجمهورية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ومد يد العون لهم لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من الأسر لتوفير حياة كريمة لهم في ظل التحديات الاقتصادية.