مؤتمر للقبائل المصرية لمناقشة الأوضاع الاقتصادية بغزة.. صور

الإسماعيلية- السيد فلاح

نظم مجلس القبائل والعائلات المصرية بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤتمرًا بعنوان "صوت غزة من الإسماعيلية"، وتضمن المؤتمر جلسة نقاشية حول الأوضاع الاقتصادية بغزة، وتداعياتها في ظل الحرب وذلك بقصر ثقافة الإسماعيلية، وذلك بمشاركة عدد من القبائل والعائلات المصرية، بالإضافة إلى حضور شخصيات عامة وسياسية.

وجاءت فعاليات المؤتمر، بمشاركة عدد من قيادات وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتحالف الأحزاب المصرية، وشهدت تكريم عدد من المشاركين في المؤتمر لدورهم في دعم القضية الفلسطينية.

واستعرضت فعاليات المؤتمر حجم الدعم المصرى للأشقاء في غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، ونجاح مصر في فضح انتهاكات الاحتلال ضد الأشقاء في القطاع، وبدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين العربية.

كما شارك في المؤتمر وفد من تحالف الأحزاب المصرية يرأسه النائب تيسير مطر رئيس حزب "إرادة جيل"، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المنضوى تحت رايته 42 حزبًا سياسيًا.

وقال الشيخ عبدالله جهامة، مستشار رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، إن الشعب المصري ساهم بأكثر من 70% من المساعدات لقطاع غزة، مشيرًا إلى أنه خلال الأسابيع الماضية تم تنظيم مؤتمرات "صوت غزة من القاهرة"، و"صوت غزة من شمال سيناء"، مؤكدًا أن الشعب المصرى نسيج واحد يدعم القضية الفلسطينية.

وأكد مستشار رئيس مجلس القبائل أن ما يجرى في قطاع غزة، والضفة الغربية مأساة، يشاهدها العالم، مؤكدًا على صمود واستبسال الشعب الفلسطينى، ووجه رسالة شكر للرئيس السيسي عن موقفه الصلب في دعم القضية الفلسطينية ورفضه لمخطط الاحتلال الإسرائيلي تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية القضية.

وأشاد المشاركين في المؤتمر بالدور الذي قام به الرئيس السيسي في إغاثة الشعب الفلسطيني وفتح معبر رفح لوصول المساعدات إلى قطاع غزة وصولًا إلى وقف إطلاق النار وتمديد الهُدنة الإنسانية أكثر من مرة.

كما شارك في المؤتمر، النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، والنائب أحمد عثمان، والنائب حماد موسي حماد، والنائب أحمد عبد الجواد عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، والشيخ عبد الله جهامة مستشار رئيس مجلس القبائل و العائلات المصرية.