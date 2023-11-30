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كلية تمريض بنى سويف تنظم عدة مبادرات توعوية ودورات تدريبية

الخميس، 30 نوفمبر 2023 10:48 ص
كلية تمريض بنى سويف تنظم عدة مبادرات توعوية ودورات تدريبية جانب من الإجتماع
بنى سويف هانى فتحى

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وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، بجلسته رقم 227، علي إطلاق عدد من المبادرات التوعوية والدورات التدريبية بكلية التمريض، ومنها مبادرة" جامعة بلا تدخين" تستهدف جميع منسوبي الجامعة للتوعية بمخاطر وأضرار التدخين، وكذلك مبادرة للتوعية بمخاطر الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية وأثرها علي جسم الإنسان، وتنظيم الكلية أيضاً لعدد من الدورات التدريبية عن الاسعافات الأولية بكليات الهندسة وعلوم ذوي الاحتياجات الخاصة، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.
 
وأوضح رئيس الجامعة، أن تلك المبادرات والدورات من شأنها زيادة الوعي لدي منسوبي الجامعة بمخاطر التدخين وآثاره السلبية علي الفرد والمجتمع، وكذلك الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية دون استشارة الطبيب لما له من تداعيات خطيرة علي صحة الإنسان، إضافة إلي التعريف بمبادئ الإسعافات الأولية الأساسية التي قد تكون سببا في انقاذ حياة شخص، والتصرف بشكل سليم وبثبات انفعالي في المواقف والحوادث والإصابات المفاجئة.

 







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