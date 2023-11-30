اليوم السابع
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الخميس، 30 نوفمبر 2023 05:21 م
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عدم الإنزعاج فى حالة صدور رائحة..

غاز مصر تطهير ومعالجة مخلفات مادة إضافة الرائحة بمخازن أبو رواش

الخميس، 30 نوفمبر 2023 04:49 م
غاز مصر تطهير ومعالجة مخلفات مادة إضافة الرائحة بمخازن أبو رواش تنويه الشركة
كتبت -مروة الغول

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أعلنت شركة غاز مصر إحدى شركات قطاع البترول، عن قيام فريق متخصص من الشركة بالتعامل في تطهير ومعالجة مخلفات مادة إضافة الرائحة بمخازن الشركة بمنطقة أبو رواش بالإضافة إلى إسناد عملية نقل تلك المخلفات من خلال شركة متخصصة فى النقل والتخلص الآمن للمخلفات وذلك يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر 2023 بدءاً من الساعة 12 مساء ولمدة 3 ساعات حيث تكون معظم المناطق المجاورة شبه خاليه، (المنطقة الصناعية، القرية الذكية ).
 
وأضافت الشركة على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك "ستحرص الشركة على عدم انبعاث أي روائح أثناء تنفيذ العملية وتهيب الشركة بعملائها بالمنطقة سالفة الذكر والمناطق المجاورة عدم الإنزعاج فى حالة صدور أى رائحة.
 
وتؤكد الشركة بالتزامها بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان الأمان العام وفى حالة وجود أي إستفسار فأنه يرجى التواصل على الأرقام التالية على مدار الـ 24 ساعة بالرقم المختصر لطوارئ الغاز : 129.
 
 
 
 
 






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