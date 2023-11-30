طلاب الثانوى العام يؤدون امتحان شهر نوفمبر.. صور

كتب محمود طه حسين - محمد جاد

واصلت المدارس تقييم الطلاب فى منهج شهر نوفمبر، حيث عقدت المدارس اختبار شهر نوفمبر لصفوف النقل، وأكدت المدارس انتظام سير الامتحانات والاطمئنان على الطلاب من خلال توفير أجواء من الهدوء والراحة لهم أثناء تأدية الاختبارات مع استكمال اليوم الدراسى بعد انتهاء أعمال الامتحانات، مضيفة أن اختبار كل مادة ما يعادل حصة دراسية تقدر ب 45 دقيقة، على أن يتم تصحيح امتحانات الشهر من خلال المدارس بالتنسيق مع التوجيه الفنى فى الإدارات التعليمية.

وتستعد المديريات والإدارات التعليمية لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بداية من 14 يناير المقبل.

كما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجازة نصف العام لطلاب المدارس، موضحة أنه وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، تكون مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس8 فبراير 2024، موضحة أنه في حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.