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طقس لطيف نهارا.. اعرف درجات الحرارة على كافة الأنحاء حتى الإثنين المقبل

الخميس، 30 نوفمبر 2023 02:30 ص
طقس لطيف نهارا.. اعرف درجات الحرارة على كافة الأنحاء حتى الإثنين المقبل أحوال الطقس فى القاهرة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة حتى الإثنين المقبل 4 ديسمبر 2023، حيث يسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.
 
وينشر "اليوم السابع" لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الإثنين المقبل 4 ديسمبر  2023 كما يلى:
 
 

الخميس 30 نوفمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 24 درجة الصغرى 17.
 
السواحل الشمالية العظمى 23 درجة الصغرى 15.
 
جنوب سيناء العظمى 29 درجة الصغرى 18.
 
شمال الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 12.
 
جنوب الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى  16.
 
 

الجمعة 1 ديسمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 24 درجة الصغرى 17.
 
السواحل الشمالية العظمى 23 درجة الصغرى 15.
 
جنوب سيناء العظمى 28 درجة الصغرى 17.
 
شمال الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 12.
 
جنوب الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى  16.
 
 

السبت 2 ديسمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 25 درجة الصغرى 17.
 
السواحل الشمالية العظمى 23 درجة الصغرى 15.
 
جنوب سيناء العظمى 30 درجة الصغرى 17.
 
شمال الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 12.
 
جنوب الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى  16.
 
 

الأحد 3 ديسمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 25 درجة الصغرى 17.
 
السواحل الشمالية العظمى 23 درجة الصغرى 15.
 
جنوب سيناء العظمى 29 درجة الصغرى 17.
 
شمال الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 12.
 
جنوب الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى  16.
 
 

الإثنين 4 ديسمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 25 درجة الصغرى 17.
 
السواحل الشمالية العظمى 23 درجة الصغرى 15.
 
جنوب سيناء العظمى 30 درجة الصغرى 17.
 
شمال الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 12.
 
جنوب الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى  16.






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