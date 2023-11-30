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طقس غد لطيف نهارا بارد ليلا وشبورة على الطرق والصغرى بالقاهرة 15 درجة

الخميس، 30 نوفمبر 2023 02:46 م
طقس غد لطيف نهارا بارد ليلا وشبورة على الطرق والصغرى بالقاهرة 15 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، طقسا لطيفا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدلا على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.
 
ومن المتوقع أن يشهد غدا شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الجمعة: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 10، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 15.






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