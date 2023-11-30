اليوم السابع
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الخميس، 30 نوفمبر 2023 12:51 م
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طقس الإسكندرية اليوم.. لطيف نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى تسجل 23 درجة

الخميس، 30 نوفمبر 2023 12:00 م
طقس الإسكندرية اليوم.. لطيف نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى تسجل 23 درجة طقس الإسكندرية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الخميس حالة من الطقس لطيف نهارا مائل للبرودة ليلا، مع انخفاض فى درجات الحرارة ،وتسجل درجات الحرارة العظمي 23 والصغري 14 درجة.
 
تتوقع هيئة الارصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس طقسا لطيفا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلا للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.
 
ومن المتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 16، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 15.
 
الطقس المتوقع في الإسكندرية
الطقس المتوقع في الإسكندرية

حالة الطقس لطيف نهارا في الإسكندرية
حالة الطقس لطيف نهارا في الإسكندرية

درجات الحرارة المتوقعة في الإسكندرية
درجات الحرارة المتوقعة في الإسكندرية

طقس الإسكندرية اليوم ودرجات الحرارة
طقس الإسكندرية اليوم ودرجات الحرارة
 
 






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