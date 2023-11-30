ضبط 7 أطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية خلال حملات مكبرة بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات الرقابية على كافة المنشآت الغذائية بنطاق المحافظة، مشددة على متابعة مدى التزام أصحاب تلك المنشآت بالقوانين والقرارات الصحية المنظمة لها، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وفى هذا السياق شنت مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة الدكتور هانى جميعة، وإشراف إدارة مراقبة الأغذية برئاسة الدكتور أحمد حراز، بتنفيذ عدة حملات تفتيشية بالتنسيق مع مراقبة الأغذية بمراكز حوش عيسى وأبو حمص وكفر الدوار والمحمودية وايتاى البارود والنوبارية.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية مختلفة الأصناف منتهى الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمى بإجمالى 1570عبوة.

وتضمنت المواد الغذائية الفاسدة، كبدة مجمدة وكيك وعسل مولاس وزبيب ومقرمشات وحلبة محوجة وحلويات متنوعة ومياه غازية ومخللات وخضروات مجمدة بإجمالى وزن 7.800 طن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.