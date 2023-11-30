ضبط سيارتين محملتين بـ15 طن دقيق مدعم فى كمين بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، اليوم الخميس، من ضبط سيارتين محملتين بـ 310 شيكارة دقيق بلدي مدعم تزنْ 15 طنا قبل بيعهم في السوق السوداء.

تلقي مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً بضبط سيارتين محملتين بـ 15 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء بدائرة مركز كفر الشيخ، ووردت معلومات إلى رئيس مباحث التموين بكفرالشيخ، مفادها قيام سيارتين بنقل كميات من الدقيق البلدي المدعم والاتجار به في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة بدائرة مركز كفر الشيخ.

على الفور قام رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، بتشكيل حملة برئاسته وعضوية محمد عبدالقوى، المفتش بقسم مباحث التموين، وقوة من الشرطة السريين بالقسم، وتم إعداد الكمين اللازم وتمكنت الحملة من ضبط السيارتين، وبحوزتهما 310 جوال دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم استخراج 82% بإجمالي وزن 15 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعهم في السوق السوداء.

وتم التحفظ على السيارتين، وتحرر عن ذلك المحضرين رقم 40147 و40152 جنح مركز كفر الشيخ لسنة 2023، وتم تحريز المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.