صحة سوهاج ضبط نصف طن مواد غذائية منتهية الصلاحية.. صور

سوهاج: محمود مقبول

أعلنت مديرة الصحة بسوهاج عن ضبط ما يقرب من نصف طن مواد غذائية منتهية الصلاحية و غير صالحة للإستهلاك الآدمي خلال حملة مكبرة شنتها إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بالتعاون مع مكتب مراقبة الأغذية بسوهاج، صرح بذلك الدكتور أحمد حسن أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

وأضاف أبوهاشم وكيل صحة سوهاج أن صحة المواطن خط أحممر وحصوله علي غذاء آمن وصحي أمر هام و حملات مكثفة يومياً علي منافذ تداول الغذاء وأن تلك الحملة حاءت في إطار توجيهات معالي الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة و السكان اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

وأشار أبوهاشم أن المديرية دفعت بحملة مكبرة من إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية ومكتب مراقبة الأغذية بإدارة سوهاج و ذلك تحت ضمت فريق التفتيش برئاسة الدكتورة غادة أحمد مدير عام الطب الوقائي ومحمد حسن مراقب عام الأغذية علي أماكن تداول وبيع وتخزين المواد الغذائية بسوهاج و ذلك عقب ورود معلومات تفيد بوجود كمية كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية بأحد أماكن بيع مستلزمات الحلويات.

وعلي الفور تم تحرك فريق التفتيش وأسفرت الحملة عن ضبط وتحريز ما يقرب من نصف طن من منتجات غذائية أولية منتهية الصلاحية و غير صالحة للاستهلاك الأدمي و تستخدم في تصنيع الحلويات الشرقية والغربية و شملت شيكولاته قوالب خام ، جيلي تزيين ،كرسبي ، بسكويت بالشوكولاته ، خميرة جافة ، مارشميللو ، فانيليا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها والعرض علي النيابة العامة.

وأكد الدكتور أحمد أبوهاشم أن حملات فرق مراقبة الأغذية مستمرة علي جميع منافذ تداول وبيع المنتجات الغذائية بجميع مراكز المحافظة لضمان وصول غذاء آمن و صحي لجمهور المستهلكين.



الأغذية المضبوطه



فريق الضبط مع المضبوطات