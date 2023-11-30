"صحة الإسماعيلية" تواصل الندوات التوعوية عن أهمية المشاركة فى الانتخابات

الإسماعيلية: السيد فلاح _ صبري غانم

نظم فريق "مبادرة 100 يوم صحة" بمديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية، بالتعاون والتنسيق مع فريق التواصل المجتمعي بجامعة قناة السويس، عدة ندوات توعوية بعدد من كليات الجامعة، منها كلية الصيدلة وطب الأسنان والعلوم والزراعة والآداب وسياحة وفنادق، وذلك على مدار ثلاثة أيام متتالية، وذلك تحت شعار "صوتك مستقبلك انزل وشارك"، واستكمالًا للتعاون المثمر والبناء بين مديرية الصحة بالإسماعيلية وجامعة قناة السويس.

وتناولت الندوات أهمية المشاركة الفعالة لكافة فئات المجتمع في الاستحقاق الرئاسي المقبل، باعتباره واجبًا وطنيًّا وحق أصيل لكل مواطن مصري، خاصة في ظل التحديات التي تشهدها الدولة المصرية، هذا إلى جانب ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها أثناء المشاركة الانتخابية؛ من أجل الوقاية من انتشار الأمراض التنفسية المُعدية خاصة في ظل التقلبات الجوية.

كما تم تنظيم ندوات توعوية أخرى في عيادة صحة المرأة بالكيلو 11 والكيلو 2؛ من أجل توعية المرأة المصرية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، كما قام فريق عمل مبادرة "100 يوم صحة" بالكشف الطبي على عدد من العاملين والطلاب؛ لفحص الأمراض السارية (الضغط والسكر والاعتلال الكُلوي).