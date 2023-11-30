شاهد أحدث تصوير لـ"محور بديل خزان أسوان".. فيديو

كتب سيد الخلفاوى

تستكمل وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للطرق والكبارى، مشروع محور بديل خزان أسوان على النيل بمحافظة أسوان وذلك في إطار جهود الدولة في تنفيذ العديد من المحاور المرورية العرضية على نهر النيل والتي تنفذها وزراة النقل.

ومشروع محور بديل خزان أسوان ، عبارة عن كوبرى خرسانى على النيل يتكون من 14 محور وبطول 676 متر وعرض 29 متر مكون من 3 حارات فى كل إتجاه وتبلغ الفتحة الملاحية للكوبرى 180 م عرض، وسيربط المحور بين الطريق الواصل لطريق أسوان - برنيـس حتى الطريـق الصحراوى الغربي (القاهرة – أسوان) عابراً نهر النيل والربط على طريق أسوان/ أبو سمبل.

وأكدت وزارة النقل أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا لخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية بإنشاء عدد من المحاور العرضية المتكاملة للربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبرى على النيل فقط.

حيث حرصت الدولة ممثلة فى وزارة النقل على تقليل المسافات بين المحاور العرضية على نهر النيل إلى 25 كم، حيث إنشاء عدد من محاور النيل، وتم التخطيط لإنشاء 34 محور جديد علي النيل ليصبح إجمالي عدد المحاور 72 محور بدلاً من 38 محور قبل يونيو 2014 ، وتم إنجاز 13 محور بعد يونيو 2014 وهي محاور ( تحيا مصر – حلوان – بنها – الخطاطبة – طلخا – جرجا – طما – بني مزار- عدلي منصور – قوص – سمالوط – كلابشة – ديروط ) ليصبح الإجمالي 51 محور، وجاري حالياً تنفيذ 21 محور جديد من أهمها ( بديل خزان أسوان – دراو – الفشن – أبو تيج – شمال الأقصر – منفلوط – تلا / طنوب ) .