"شارك الكلمة كلمتك".. انطلاق برنامج المشاركة فى الانتخابات لذوى الهمم بالبحيرة

انطلقت اليوم فعاليات برنامج التثقيف السياسي الذى نظمته مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة تحت شعار "شارك الكلمة كلمتك"، وذلك بالصالة المغطاة باستاد دمنهور الرياضى، ويأتى ذلك خلال تنفيذ حفل ختام نشاط ذوي القدرات والهمم "قادرون باختلاف" بمحافظة البحيرة والذى يتزامن مع اليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة.
شارك فى فعاليات برنامج ذوى الهمم الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، والدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة.
وتضمن حفل ختام نشاط ذوي القدرات والهمم، عرض جميع الإنجازات التي تمت في مجال خدمة قادرون باختلاف وإنجازاتهم الرياضية والفنية.
كما تضم الفعاليات إقامة حفل فنى لفريق الكورال والموسيقى الخاص بمديرية الشباب والرياضة والفائز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، وكذلك تكريم عدد من الأبطال الفائزين بجوائز عالمية وأفريقية من ذوي القدرات والهمم.
وأكد المشاركون فى الاحتفال على أهمية المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، والخروج للتصويت فى الانتخابات هو واجب وطنى على شخص لإظهار صورة البلاد أمام العالم.
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