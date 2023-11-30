"شارك الكلمة كلمتك".. انطلاق برنامج المشاركة فى الانتخابات لذوى الهمم بالبحيرة

شارك فى فعاليات برنامج ذوى الهمم الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، والدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة.

وتضمن حفل ختام نشاط ذوي القدرات والهمم، عرض جميع الإنجازات التي تمت في مجال خدمة قادرون باختلاف وإنجازاتهم الرياضية والفنية.

كما تضم الفعاليات إقامة حفل فنى لفريق الكورال والموسيقى الخاص بمديرية الشباب والرياضة والفائز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، وكذلك تكريم عدد من الأبطال الفائزين بجوائز عالمية وأفريقية من ذوي القدرات والهمم.

وأكد المشاركون فى الاحتفال على أهمية المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، والخروج للتصويت فى الانتخابات هو واجب وطنى على شخص لإظهار صورة البلاد أمام العالم.