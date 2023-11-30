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زيارة السيدة انتصار السيسى لأطفال فلسطين بمستشفى العاصمة الإدارية.. فيديو

الخميس، 30 نوفمبر 2023 04:33 م
زيارة السيدة انتصار السيسى لأطفال فلسطين بمستشفى العاصمة الإدارية.. فيديو السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية
كتب محمد الجالى

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زارت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية أطفال فلسطين الذين يتم رعايتهم في مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة.
 
 
وكانت السيدة انتصار السيسى، قالت عبر حسابها الرسمى بـ"فيس بوك" :"قلبي مع أبنائي من أطفال فلسطين الذين قمت بزيارتهم اليوم، في مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، للاطمئنان على رعايتهم والخدمة الطبية المقدمة إليهم، وأود أن أعرب عن خالص شكري وتقديري واعتزازي بالأطقم الطبية العاملة بالمستشفى، على ما رأيته من اهتمام ورعاية، وهو ما يؤكد الدور المصري العظيم في دعم ومساندة الأشقاء، بكافة السبل، في ظل هذه المحنة الصعبة"
 






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