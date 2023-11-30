رصف وتطوير طرق بمدن الجيزة لتيسير الحركة.. أبرزها الحوامدية والبدرشين

كتبت - مرام محمد

تسعى محافظة الجيزة ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023 / 2024 إلى تطوير وتجميل ورفع كفاءة عدد كبير من الطرق والشوارع الحيوية بكل مراكز ومدن المحافظة؛ لتحقيق السيولة المرورية وتحسين الرؤية البصرية وجودة الحياة اليومية للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

نستعرض في السطور التالية أبرز مشروعات الخطة الاستثمارية للتطوير والرصف الجارية بمراكز ومدن محافظة الجيزة.

البدرشين

بدأت محافظة الجيزة رصف 3 طرق ومحاور جديدة بمركز ومدينة البدرشين بإجمالي تكلفة 27.5 مليون جنيه، وهي (طريق أبو ربع، وطريق الطرفاية، وطريق مركز التنمية المحلية بسقاره).

جرى توسعة طريق أبو ربع المدخل الشمالي لمدينة البدرشين، والذي يخدم القادم من طريق مصر أسيوط إلى مدينة البدرشين من الداخل والمحاور المؤدية إلى الطرق السياحية، وتم الانتهاء من وضع طبقة الأسفلت الرابطة بالطريق بطول 2كم.

يشهد طريق الطرفاية البطيء، وهو المدخل الجنوبي لمدينة البدرشين القادم من قرى جنوب البدرشين والعياط ويؤدى إلى طريق البدرشين ميت رهينة وطريق المريوطية، أعمال تطوير وتوسعة بطول 1.5كم.

ويشهد طريق مركز التنمية المحلية بسقاره، والذي يربط بين طريق سقارة الذي سبق تطويره العام الماضي مع طريق سقاره البلد مرورًا بمركز تدريب التنمية المحلية بسقاره، أعمال تطوير بطول 1600م.

الحوامدية

بدأت المحافظة أعمال تطوير وتوسعة ورصف شارع متولي الشعراوي، بداية من طريق مصر أسيوط حتى كورنيش النيل، بطول 1200م وعرض 20م، وذلك بتكلفة 10 ملايين جنيه.

أبو النمرس

تشهد مدينة أبو النمرس أعمال تركيب بلاط الإنترلوك لـ21 شارعاً بمتفرعات شارع مركز الشرطة، بالإضافة إلى تطوير وتوسعة ورصف طريق 6 أكتوبر، ابتداءً من مدرسة ترسا التجريبي حتى كوبري شبرامنت بطول 1900م.

منشأة القناطر

تشهد مدينة منشأة القناطر أعمال توسعة بشارع المحطة بالجلاتمة من طريق كوبري الجلاتمة حتى السكة الحديد، وأعمال تطوير ورصف لطريق ترعة محمود خليل من طريق الملك حتى طريق 19 ببرقاش بطول 5كم، بالإضافة إلى أعمال توسعة وتطوير ورصف بطريق طراد النيل بنطاق مركزي أوسيم ومنشأة القناطر.

كرداسة

تشهد مدينة كرداسة أعمال توسعة ورصف لطريق بني مجدول أبو رواش بداية من مركز شباب بني مجدول حتى طريق المنصورية، وشارع الوحدة الصحية بني مجدول بداية من صيدلية زيتون حتى طريق ناهيا أبو رواش.

وتجرى أعمال تركيب بلاط الإنترلوك لـ123 شارعًا بنطاق 4 مناطق (بني مجدول بمتفرعاتها - شارع صيدلية زيتون بمتفرعاته - مدخل بني مجدول من شارع سعد زغلول ومتفرعاته - شارع السوق القديم ومتفرعاته).

العياط

تشهد مدينة العياط أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف لشارعي سعد زغلول والصفتي، واللذان شهدا حتى الآن وضع الطبقة الرابطة، بالإضافة إلى تركيب بلاط الإنترلوك لـ42 شارعًا بمتفرعات طريق مصر أسيوط.

أوسيم

تشهد مدينة أوسيم تركيب بلاط الإنترلوك لـ130 شارعًا بنطاق 9 مناطق (المسجد الكبير - وسط البلد - مسجد الثلاثة - درب الشاهد - درب عاصي - السوق - درب بطيخ - سيدي عمر).

ومن جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، على متابعته الدورية للأعمال على الأرض للتأكد من نسب الإنجاز، مشيرًا إلى أن سرعة إنجاز الأعمال من شأنها تحقيق هدف المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة المتابعة الميدانية كل بنطاقه لضمان تنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة وبالمواصفات التى تساعد على الاستثمار الأمثل للموارد ومراعاة عناصر الاستدامة من خلال الالتزام بالمعايير الفنية.

ونبه محافظ الجيزة، على ضرورة الاستعانة بالشركات الجادة المشهود لها بالكفاءة والخبرة لتنفيذ المشروعات على أكمل وجه، موجهًا بمتابعة مراحل العمل ميدانيًا للوقوف على جودة الأعمال المنفذة، وتكثيف الأعمال للانتهاء من التطوير وفق الجداول المحددة، لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطنين منها والحفاظ على مركز الصدارة بين محافظات الجمهورية فى معدل إنجاز الخطة الاستثمارية.