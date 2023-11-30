اليوم السابع
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رئيس البرلمان العربى يزور معبر رفح البرى.. صور

الخميس، 30 نوفمبر 2023 01:38 م
رئيس البرلمان العربى يزور معبر رفح البرى.. صور جانب من الزيارة
رفح - محمد حسين

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زار عادل العسومى، رئيس البرلمان العربى معبر رفح البرى، تفقد خلالها شاحنات المساعدات أمام المعبر فى حضور أعضاء البرلمان العربى والمجموعة البرلمانية بشمال سيناء.

وثمن رئيس البرلمان العربى، دور مصر المحورى فى تحقيق التهدئة فى قطاع غزة وجهودها فى استقبال وايصال المساعدات الإغاثية إلى القطاع، مطالبا بمحاسبة إسرائيل على جرائم الحرب التى ارتكبتها فى قطاع غزة.

وكان رئيس البرلمان العربى استهل زيارته للمحافظة بلقاء المحافظ، اذ استعرض محافظ شمال سيناء، الجهود التى تبذلها مصر فى استقبال وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة واستقبال الجرحى الفلسطينيين وعلاجهم فى المستشفيات المصرية.

 
جانب من الزيارة للمعبر (1)
جانب من زيارة رئيس البرلمان العربى للمعبر 

جانب من الزيارة للمعبر (2)
رئيس البرلمان العربى يزور معبر رفح البرى
 






شمال سيناء

معبر رفح

البرلمان العربى

غزة




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