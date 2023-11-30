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خطوات استخراج شهادة بيانات للسيارات إلكترونيا.. تعرف عليها

الخميس، 30 نوفمبر 2023 10:16 ص
خطوات استخراج شهادة بيانات للسيارات إلكترونيا.. تعرف عليها بوابة مرور مصر الإلكترونية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أتاحت بوابة المرور الإلكترونية طرق استخراج شهادة بيانات للمركبات تقدم لأحد أقسام المرور او للشهر العقارى لتسهيل الإجراءات على المواطنين وسائقى السيارات ومنها تلك الخطوات :

 

- يشترط عدم سريان ترخيص المركبة.

 

- طلب إستخراج شهادة بيانات

 

- فى حالة ما إذا تم الحصول على شهادة بيانات للمرور من قبل يتم إفادة قسم المرور المصدر بعدم الترخيص بها أو إستخدامها فى غرض آخر.

 

- فى حالة إستخراج شهادة بيانات للشهرالعقارى من نفس المركبة يجب تقديم الشهادة نفسها أو تقديم العقد الذى ترتب عليها .

 

- سداد الرسوم المقررة طبقاً لقانون المرور ولائحته التنفيذية .

 






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