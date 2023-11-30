خريطة القوافل العلاجية التابعة لحياة كريمة خلال شهر ديسمبر بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

حصل اليوم السابع على خريطة القوافل العلاجية التى تنطلق شهريًا بقرى ومدن البحر الأحمر، والتابعة لمبادرة حياة كريمة، حيث من المقرر أن تنطلق خلال ديسمبر المقبل يوم الأربعاء الموافق 6 ديسمبر على تبدأ عملها بوحدة الأمل بمدينة رأس غارب وتقضى يومين بها 6 و7 ديسمبر.

تتابع القوافل العلاجية لمبادرة حياة كريمة وتنطلق من غارب شمالا إلى قرية الحمراوين التابعة لمدينة القصير وسط البحر الأحمر وتقضى فيها يومين 8 و9 ديسمبر، ثم تنطلق بعد إجراء الكشف الطبى وصرف العلاج مجانا على الأهالى إلى قرية المستعمرة فى القصير، وتستمر فيها ايضًا يومين 10 و11 ديسمبر.

تنطلق بعد القصير القوافل فى اتجاه جنوب البحر الأحمر حيث مدينة حلايب وتقضى فيها يومين 12 و13 ديسمبر، وتتابع إلى بعد ذلك إلى قرية أبو رماد التابعة لمدينة حلايب، ثم قريتى ادلديت ومرسى حميرة بالشلاتين يومى السبت والأحد الموافقين 16 و17 ديسمبر، ثم إلى مدينة مرسى علم وتحديدا بوحدة صحة الأسرة هناك، وبعد ذلك تختم أعمالها بقرية أم الحويطات بسفاجا يومى 20 و21 ديسمبر.