ختام الملتقى الـ13 لشباب البرنامج الرئاسي للمحافظات الحدودية بالوادى الجديد

الوادي الجديد- ماهر البهنساوي

أعلنت محافظة الوادي الجديد ، عن ختام فعاليات الملتقى الثالث عشر لشباب البرنامج الرئاسي للمحافظات الحدودية "أهل مصر"، والذي استضافته المحافظة خلال الفترة من 22 وحتى 30 نوفمبر، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وذلك بمشاركة 130 شاب وفتاة من 6 محافظات "شمال وجنوب سيناء، مطروح، أسوان، البحر الأحمر، القاهرة "الأسمرات"، الوادي الجديد"، بتنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع فرع ثقافة الوادي الجديد والذي يأتي هذا العام تحت شعار "يهمنا الإنسان".

وتضمن الختام معرضًا لمنتجات الورش الفنية والحرفية التى أقيمت طوال فترة الملتقى، وتقديم مجموعة من الأفلام التسجيلية، بالإضافة لعقد دوري ثقافي، وزيارات ميدانية وثقافية لأهم معالم المحافظة شملت: مدينة القصر الإسلامية الأثرية بالداخلة، وزيارة المدرسة المصرية اليابانية والمدرسة الرسمية الدولية بالخارجة، بالإضافة لزيارة مركز الدكتور حسن حلمي للتعرف على أبرز الخدمات التي يقدمها لذوي الاحتياجات الخاصة.