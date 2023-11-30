اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 نوفمبر 2023 12:34 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

حازم عمر داعيا للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية: "انزل وشارك واختار رئيسك"

الخميس، 30 نوفمبر 2023 11:41 ص
حازم عمر داعيا للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية: "انزل وشارك واختار رئيسك" المرشح الرئاسى حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
دعا المرشح الرئاسى حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري إلي أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.
 
ووجه عمر رسالة إلي جموع الناخبين، خلال تصريحات خاصة لليوم السابع، قائلا :" أقول للناخب أعط صوتك لمن تثق أن لديه رؤية، وانزل وشارك واختار ما تريد، ولا تترك فئة قليلة تفرض عليك من سيأتى رئيسا لك فى الفترة المقبلة، بل انزل واختار رئيسك".
 
وشدد عمر علي أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية قائلا:" نحن نبنى دولة، فهل يمكن توقيف بناء الدولة، والانتخابات بناء للبنية التحية الديمقراطية، ومن لا يتعلم من أخطاء الماضى لا يلوم إلا نفسه، وعمره ما يتقدم، والانتخابات الرئاسية ليست تنافس على حب مصر وعلى العطاء والعمل الوطنى، ونحن نضع البدائل ونرسخ من تعميق الديمقراطية".
 
وقد أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، دليلا استرشاديا عن الانتخابات الرئاسية المصرية، وتضمن الدليل القواعد المنظمة لعمل اللجان الفرعية ودور رؤساء اللجان الفرعية قبل وخلال عملية الاقتراع، والأدوات الواجب توافرها في اللجان الانتخابية، والتي جاءت كالتالي:
- صندوق مغلق بداخله كشف بعدد الناخبين المقيدين باللجنة.
 
- حافظة شفافة مفردة لحفظ محاضر اللجنة الفرعية.
 
- حافظة بلاستيكية لحفظ كشوف الناخبين.
 
- التأكد من وجود عدد كاف من الأقفال البلاستيكية بواقع 5 اقفال لكل صندوق.
 
- خاتم اللجنة الفرعية.
 
- عدد كاف من زجاجات الحبر الفسفوري.
 
- الأدوات المكتبية اللازمة من أقلام ومظاريف وأوراق وختامة.
 
- حقيبة زرقاء اللون لتجميع أوراق العملية الانتخابية.
 
- جوال بلاستيكي لحفظ بطاقات الاقتراع.
 
- كعوب دفاتر بطاقات الاقتراع المستخدمة.
 
 
 
 
 
 






إنتخابات رئاسية

حملات ومؤتمرات

مرشحو الرئاسة

المرشح الرئاسى حازم عمر

انتخابات الرئاسة

حازم عمر

المرشح حازم عمر

انتخابات الرئاسة 2024




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة