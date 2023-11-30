جهود مكثفة بالبحيرة لترفيق المناطق الصناعية لإقامة مشروعات استثمارية

البحيرة- ناصر جودة

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة جهودها المبذولة للانتهاء من ترفيق المنطقة الصناعية بمركز وادى النطرون.

ويبلغ عدد المشروعات المخصصة بالمنطقة الصناعية بوادى النطرون نحو 350 مشروعًا فى كافة القطاعات الصناعية المختلفة منها الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية.

كما بلغ إجمالى تكلفة توصيل الخدمات بالمنطقة الصناعية بوادى النطرون فى مرحلتها الاولى إلى 122 مليون جنيه وذلك لترفيق المنطقة ومدها بمرافق الكهرباء والمياه والغاز والصرف الصحى والتليفونات والطرق.

يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت طفرة هائلة من المشروعات الخدمية والتنموية العملاقه التى تعكس بحق الجمهورية الجديدة بشكل واضح على أرض الواقع.

ويبلغ عدد المشروعات التى تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، أكثر من 4000 مشروعًا فى كافة المجالات بتكلفة إجمالية بلغت قيمتها ما يزيد على 80 مليار جنيه، كما نالت محافظة البحيرة، حظا وافرا من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أهم المبادرات التنموية فى تاريخ الريف المصرى، لتشمل كافة المجالات المعيشية والخدمية.

كما يبلغ عدد المشروعات الجارى تنفيذها بمبادرة "حياة كريمة" بمراكز محافظة البحيرة المختلفة 8344 مشروعا فى شتى القطاعات بتكلفة تتجاوز 44 مليار جنيه.