اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 نوفمبر 2023 02:05 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

جمال بيومى: المشاركة بالانتخابات الرئاسية فى الخارج واجب وطني

الخميس، 30 نوفمبر 2023 11:51 ص
جمال بيومى: المشاركة بالانتخابات الرئاسية فى الخارج واجب وطني السفير جمال بيومى
كتبت أسماء أمين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال السفير جمال بيومى مساعد وزير الخارجية الأسبق والأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر من قبل جميع فئات المجتمع تعد واجبًا وطنيًا.
 
وأشار بيومي إلى أن للمشاركة الإنتخابية أهمية كبرى في تعزيز الديمقراطية، وسيكون لها تأثير في صنع الحاضر وما يحتاجه .
 
وأكد بيومى أن عند مشاركتك في اختيار رئيسك ستفرض ما تحتاجه بالإضافة إلى أن المشاركة الانتخابية تعمل على تعزيز صورة مصر أمام العالم وتعزز من احترام العالم لنا.
 
وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق والأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، إن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية لها آثار إيجابية كبيرة ومهمة على مستوى الأفراد وعلى مستوى المجتمع، وحتى على مستوى العالمى، مشيرا إلى أن المشاركة تزيد من الوعى والانتماء الوطنى، وتنمى الشعور بالكرامة والقيمة، خلاف أنها حق دستورى كفله الدستور والقانون لكل مواطن، ويرى أنه يجب دراسة الحياة السياسية فى المدارس لزيادة وعى المواطن بحقه فى الانتخابات منذ الصغر.






انتخابات المصريين بالخارج

الانتخابات الرئاسية

موعد الانتخابات

موعد الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية في الخارج

الانتخابات الرئاسية 2024

انتخابات الرئاسة

موعد انتخابات

انتخابات مصر

المصريين بالخارج

تصويت المصريين بالخارج

انتخابات الرئاسة المصرية

موعد انتخابات الرئاسة المصرية

انتخابات الرئاسة القادمة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة