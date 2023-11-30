تنظيم 8 آلاف زيارة منزلية للتوعية المجتمعية بأسوان

أسوان- صلاح المسن

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوا، تنظيم 8 آلاف زيارة منزلية إستهدفت توعية حوالى إستهدفت توعية حوالى 51 ألف و150 سيدة وطفل ورجل من الأهالى القرى والنجوع بمراكز إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو، فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى بقرى ونجوع المبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ).

ووجه محافظ أسوان، بضرورة توفير أوجه الدعم اللازم ومواصلة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لإنجاح فعاليات هذا المشروع القومى والمساهمة فى تحسين جودة الحياة بمختلف القرى والنجوع المستهدفة .

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة في تصريحات صحفية، أنه تحت رعاية محافظ أسوان يتم إستكمال الزيارات المنزلية والندوات التوعوية ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب بعنوان " بلدى أمانة " .

وأشارت إلي أن الحملة تهدف إلى رفع التوعية بالتحديات التى يواجهها المجتمع فى ظل الأزمات العالمية، بجانب تحقيق أقوى تأثير وأوسع إنتشار لتعزيز روح الإنتماء والولاء ، وحماية إستقرار الوطن وسلامة أراضيه ، بالإضافة إلى تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة.

لافتة إلى أن الحملة تشهد مشاركة متميزة من رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين ، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.