اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 نوفمبر 2023 06:52 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

تنظيم 8 آلاف زيارة منزلية للتوعية المجتمعية بأسوان

الخميس، 30 نوفمبر 2023 06:28 م
تنظيم 8 آلاف زيارة منزلية للتوعية المجتمعية بأسوان تنظيم زيارات منزلية للتوعية المجتمعية بأسوان
أسوان- صلاح المسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوا، تنظيم 8 آلاف زيارة منزلية إستهدفت توعية حوالى إستهدفت توعية حوالى 51 ألف و150 سيدة وطفل ورجل من الأهالى القرى والنجوع بمراكز إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو، فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى بقرى ونجوع المبادرة الرئاسية  (حياة كريمة).
 
ووجه محافظ أسوان، بضرورة توفير أوجه الدعم اللازم ومواصلة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لإنجاح فعاليات هذا المشروع القومى والمساهمة فى تحسين جودة الحياة بمختلف القرى والنجوع المستهدفة .
 
ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة في تصريحات صحفية، أنه تحت رعاية محافظ أسوان يتم إستكمال الزيارات المنزلية والندوات التوعوية ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب بعنوان " بلدى أمانة " .
 
وأشارت إلي أن الحملة تهدف إلى رفع التوعية بالتحديات التى يواجهها المجتمع فى ظل الأزمات العالمية، بجانب تحقيق أقوى تأثير وأوسع إنتشار لتعزيز روح الإنتماء والولاء ، وحماية إستقرار الوطن وسلامة أراضيه ، بالإضافة إلى تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة. 
 
 لافتة إلى أن الحملة تشهد مشاركة متميزة من رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين ، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.






اخبار المحافظات

اخبار اسوان

اسوان

محافظ اسوان

المراة

زيارة منزلية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة