اليوم السابع
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تعرف على سعر الدولار اليوم الخميس فى البنوك المصرية

الخميس، 30 نوفمبر 2023 08:28 م
تعرف على سعر الدولار اليوم الخميس فى البنوك المصرية الدولار - أرشيفية
كتبت ريهام الباشا

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ينشر اليوم السابع سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 30-11-2023، خلال التعاملات اليوم، حيث سجل بالبنك الأهلي المصرى، وبنك مصر سعر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، بينما سجل سعره فى البنك المركزى المصري 30.84 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.

 

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 30.84 جنيه للشراء.

30.93 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

30.75  جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

30.90 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.







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