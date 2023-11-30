تعرف على الإسعافات الأولية الصحيحة للجروح

كتبت فاطمة ياسر

يتعرض الكثير من الأشخاص للجروح نتيجة لحوادث فى العمل أو المنزل أو فى الشارع، وخلال هذا التقرير نتعرف على الإسعافات الأولية التى يجب القيام بها للجروح، لمنع العدوى وتسريع عملية الشفاء، وفقا لموقع timesofindia.

تضميد أو ربط الجرح من أبرز طرق الإسعافات الأولية عند التعرض للإصابة، لكن هناك بعض النصائح التى يجب القيام بها للحفاظ على الجرح وحمايته من التلوث، وأهمها قبل استخدام الرباط تنظيف الجرح، فهذه النصيحة تساعد على تسريع عملية الشفاء وتقليل فرصة الإصابة بالعدوى.

وأضاف التقرير أنه حال زيادة النزيف فهذا يعنى احتياجك لرفع المنطقة المصابة فوق مستوى القلب إن أمكن، بالإضافة إلى الضغط على المنطقة المصابة لوقف النزيف.

وأشار التقرير إلى أنه يجب تنظيف اليد وتجفيفها بالهواء عند معالجة شخص آخر، تأكد من أنه جالس أو مستلقٍ، وارتد قفازات يمكن التخلص منها بعد ربط الجرح.

بعد مرور من خمس إلى عشر دقائق لاستخدام الماء الجارى، قم بتنظيف الجرح بقطعة شاش أو قطعة قماش مبللة بمحلول ملحى أو استخدم مناديل خالية من الكحول لمسح الجلد، مع ضرورة تجنب استخدام المطهرات لأنها يمكن أن تسبب ضررا للبشرة.

وأوضح التقرير أنه إذا تسرب الدم من خلال الرباط عليك استبدله بآخر، ويفضل أن يكون مضادا للماء.