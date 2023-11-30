تحرير 21 محضرا وإنذار لـ31 آخرين فى حملة على حى الجمرك بالإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبي

شن حى الجمرك بالإسكندرية، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتفتيش على المنشآت والمحال التجارية، والصيدليات، وأسفرت عن وتحرير 21 محضر وإنذار 31 منشأة أخرى، والتحفظ على 102 حالة إشغال طريق، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمواصلة حملات إزالة الإشغالات، واتخاذ الإجراءات اللازمة والحاسمة ضد المخالفين.

وقادت الحملة المهندسة نهى خليفة رئيس حى الجمرك، بحضور المهندسة وفاء زايد سكرتير عام الحي، إسلام عودة مدير الإدارة العامة للتدخل السريع بالمحافظة ، وإدارة التدخل السريع بالمحافظة ، والتفتيش من قبل مسئولى كلاً من مفتش الأغذية، والرصد البيئى بالمحافظة ، والطب البيطرى ، تموين الجمرك ، الأمن الصناعى ، مكتب العمل ، التفتيش الصيدلى ، وشركة الصرف الصحى والمياه ونهضة مصر ، والإدارات المعنية بالحى "إشغال الطريق والمتابعة الميدانية ووحدة التدخل السريع ورخص المحلات، اللجان والمجالس ، والرصد البيئي، والطرق وشئون البيئة والإيرادات.

استهدفت الحملة، شارع سنان ، ومحمد رفعت الجمال، وأسفرت الحملة عن غلق منشأة، وتحصيل 61000 جنيهًا غرامة فورية، وتحرير 31 إنذار متنوع، 21 محضر .

كما قامت إدارة التفتيش الصيدلي بمنطقة الجمرك الطبية بالمرور على 4 صيدليات، وأسفر عنها 1 إنذار، وخلال الحملة تم العمل على توسعة الطريق أمام المارة وتحقيق السيولة المرورية، وإزالة والتحفظ على 102 حالة إشغال، وسحب عينة غذائية من قبل مسئولي الصحة ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.



حملة بحي الجمرك في الاسكندرية



حي الجمرك يقود حملة علي الأسواق



رئيس حي الجمرك تقوم حملة علي المنشآت المخالفة





