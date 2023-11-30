بدء إجراءات التعاقد مع معلمى مسابقة 30 ألف معلم مساعد بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم - السيد فلاح

أكد الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية انه قد بدأت إجراءات التعاقدات مع المعلمين المساعدين الذين اجتازوا مسابقة 30 ألف معلم مساعد، من الدفعة الأولى والذين استوفوا جميع مسوغات التعاقد.

وأضاف أن المديرية استقبلت لليوم الثانى على التوالى 50 معلم ضمن 227 معلم مساعد فى تخصصات رياض الأطفال ومعلم فضل تم توزيعهم بدء من الثلاثاء حتى الأحد بواقع 50 معلم يوميا على أن يكون يوم الاثنين القادم للتخلفات حيث يتم ملأ استمارة الكشف الطبى بمعرفه التعيينات بالموارد البشرية ضمن مسوغات التعيين.

ووجه "بحيري" بضرورة بتقديم كافة التسهيلات المعلمين المساعدين الجدد لإنهاء إجراءات التعاقد مقدما التهنئة لهم، ومتمنيا لهم التوفيق والسداد.