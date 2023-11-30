اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 نوفمبر 2023 02:22 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

بدء إجراءات التعاقد مع معلمى مسابقة 30 ألف معلم مساعد بالإسماعيلية

الخميس، 30 نوفمبر 2023 01:23 م
بدء إجراءات التعاقد مع معلمى مسابقة 30 ألف معلم مساعد بالإسماعيلية محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسماعيلية
الإسماعيلية- صبرى غانم - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية انه قد بدأت إجراءات التعاقدات مع المعلمين المساعدين الذين اجتازوا مسابقة 30 ألف معلم مساعد، من الدفعة الأولى والذين استوفوا جميع مسوغات التعاقد

وأضاف أن المديرية استقبلت لليوم الثانى على التوالى 50 معلم ضمن 227 معلم مساعد فى تخصصات رياض الأطفال ومعلم فضل تم توزيعهم بدء من الثلاثاء حتى الأحد بواقع 50 معلم يوميا على أن يكون يوم الاثنين القادم للتخلفات حيث يتم ملأ استمارة الكشف الطبى بمعرفه التعيينات بالموارد البشرية ضمن مسوغات التعيين.

ووجه "بحيري" بضرورة بتقديم كافة التسهيلات المعلمين المساعدين الجدد لإنهاء إجراءات التعاقد مقدما التهنئة لهم، ومتمنيا لهم التوفيق والسداد.







الاسماعيلية

محافظة الاسماعيلية

مسابقة 30 الف معلم

تعليم الاسماعيلية

الفائزين فى مسابقة التعليم




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة