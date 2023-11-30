انطلاق موسم حصاد الكركديه الشتوى فى جبال محافظة الأقصر.. فيديو وصور

الأقصر – أحمد مرعى

اللوز الأحمر "الكركدية الشتوى" بدأ موسم حصاده بمحافظة الأقصر مبكراً مع انخفاض درجات الحرارة، حيث انطلق المزارعون حول قرى جنوب محافظة الأقصر، خلال تلك الأيام فى موسم حصاد الكركدية الشتوى، وظهرت أولى بشائر الموسم الجديد بجلب أصحاب المزارع من المناطق الجبلية جنوباً للسيدات حول منازلهم للعمل فى التفصيص لعيدان الكركدية وإخراج الثمرات الحمراء المزهرة منه، والتى تباع بالأسواق لتقدم للجمهور ساخن وبارد فى مختلف أرجاء مصر ويطلق عليه "العناب".

وفي هذا الصدد يقول حجاج التهامى مدير مزرعة من أبناء غرب محافظة الأقصر، إن موسم حصاد الكركديه في صعيد مصر في المناخ الصحراوي والجبال مرتبط بدرجة الحرارة، فهو يزرع من شهر مايو إلى شهر نوفمبر من كل عام، ويتم الحصاد في نهاية أيام شهر نوفمبر وفي ديسمبر من كل عام، حيث أن الكركديه نوعان نوع بلدي وهو القديم منذ عشرات السنين يتم زراعته، ونوع سعودي أحمر وأسود مستحدث فى الأسواق والزارعة، موضحاً أن الفدان البلدي ينتج من 200 كيلو إلى 250 كيلو، أما الفدان السعودي فينتج من 300 كيلو إلى 350 كيلو.

ويضيف حجاج التهامى، إن المزارعون يقمون بجلب كل متطلبات الزراعة لهذا النوع من الزراعات فى منتصف كل عام فى شهرى مايو ويونيو بصورة دائمة لظروف الطقس، وتتواصل رحلة الزراعة برعاية المزرعة طوال 5 أو 6 شهور، ثم تبدأ مرحلة الحصاد قبل أيام من دخول شهر ديسمبر فى مدينة إسنا وهو الوقت الملائم للحصاد، ويتم العمل يومياً منذ الصباح الباكر فى المزارع الواقعة فى المناطق الجبلية بالمدينة، وتنقل فى جرارات كبيرة للقري، لتصل أشجار الكركدية إلى أيدي السيدات والفتيات بالقرية ليتم بدء مرحلة "التفصيص" والفصل للثمار عن الأعواد لتخرج بشكلها النهائي "قشرة ولوزة".

وأوضح أنه فى الحصاد يتم جمع الكركدية بكف اليد وبالمقص لضمان الحفاظ على الثمرة، ويتم وضعه فى جوانب الأرض ويتم تقليبه على مدار الساعة، وبعد ذلك ينقل صوب مكان تواجد السيدات للقيام بالمرحلة الثانية بعد الحصاد وهي فصل القشرة واللوزة، موضحاً أنه يتم مع بدء الحصاد توفير عمال لحصاد الزراعات حسب الكمية يتم توفير العمالة، وتجمع ويتم التوجه بها للسيدات اللاتي يقمن بعمليات الفصل للكركدية بشكلين وهما "قشرة ولوزة"، وذلك عبر قطع عود الكركدية بإحدى الأدوات المصنوعة من المواسير تشبه مواسير الستائر ويتم بيعها بـ20 جنيه، وتعمل السيدة فى اليوم بعمل صفيحة أو صفيحتين بسعر من 10 لـ12 جنيهاً عمالة للصفيحة الواحدة، وتقوم السيدات بمشاركة العمل مع بناتها.

الحاجة صباح الشهيرة بـ"أم أحمد" إبنة قرية توماس وعافية الشهيرة بتجمع السيدات مع دخول الموسم لحصاد الكركدية بالعمل فى تفصيص أعواد الكركدية القادمة من المزارعين تقول إن دورهم يتمثل فى القيام بفصل اللوزة الحمراء عن العيدان فور وصول الإنتاج لكل مزرعة وتقوم كل سيدة بالعمل منذ الصباح الباكر وحتى الظهيرة فى كميات الجرار التى تصل لـ100 صفيحة، حيث إن سعر الصفيحة الواحدة كعمالة لها وأبناؤها كانت تتراوح ما بين 5 لـ10 جنيهات وحالياً وصلت لـ25 و30 جنيها، ولذلك يتم العمل فى مجموعات من السيدات برفقة فتياتهن وأبناؤهم في تلك المهمة اليومية مع قدوم الموسم بالكامل فى الأسابيع المقبلة.

وتتعدد فوائد ثمار الكركدية الشهير حول مصر، حيث إنه من الثمار والنباتات التي لها تاريخ كبير فى إفريقيا، وانتشرت تلك الزراعة فى السودان وانتقلت منها إلى العالم أجمع فى الشرق والغرب، فالجميع يتناول مشروب العناب الشهير ، والكركدية يزرع فى الأساس وبكثافة في أسوان ويزرع فى الأقصر بكميات قليلة عن أسوان.



التفصيص-فى-موسم-حصاد-الكركدية-بالأقصر



الذهب-الأحمر-موسم-حصاد-الكركدية-بقرى-الأقصر



السيدات-تعمل-فى-موسم-حصاد-الكركدية



العمال-خلال-حصاد-الكركدية-بمزارع-الأقصر



العمال-فى-مزارع-الكركدية-خلال-موسم-الحصاد-بالأقصر



العمل-فى-موسم-حصاد-الكركدية-بالأقصر



العمل-فى-موسم-حصاد-الكركدية-بالاقصر_1



جانب-من-العمل-بموسم-حصاد-الكركدية



جانب-من-حبات-الكركدية-بعد-فصلها-من-العيدان



جمع-عيدان-الكركدية-من-المزارع-خلال-الحصاد



جمع-كميات-عيدان-الكركدية-فى-الموسم-الجديد



حصاد-كميات-من-موسم-حصاد-الكركدية-بالقرى



سيدات-إسنا-خلال-موسم-تفصيص-الكركدية



سيدة-تعمل-فى-تفصيص-العيدان-بموسم-حصاد-الكركدية



سيدة-خلال-العمل-فى-تفصيص-عيدان-الكركدية



عمل-سيدات-القرى-بموسم-حصاد-الكركدية



فرحة-الشباب-خلال-موسم-حصاد-الكركدية-بالأقصر



كميات-عيدان-الكركدية-خلال-موسم-حصاده-بالأقصر