وأضاف السفير علاء موسى فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن السفارة على تواصل دائم مع أعضاء الجالية المصرية بلبنان وتعمل على تيسير كافة الأمور على نحو من شأنه إتاحة الفرصة لجميع المصريين المقيمين بلبنان للمشاركة في العملية الانتخابية .

وأوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات اتخذت العديد من الإجراءات لتسهيل تصويت المصريين في الخارج مشيرا إلى أنها حددت ثلاثة أيام لتصويت المصريين بالخارج وهي أيام الجمعة والسبت والأحد المقبل، وبالتالي سمحت للكثيرين بالقدوم إلى مقر السفارة ببيروت والإدلاء بأصواتهم وخصوصا أن يومي السبت والأحد يوافقان عطلة رسمية أسبوعية في لبنان مما يعطي فرصة لمن يداوم في عمله طوال الأسبوع أن يأتي في يوم العطلة .

وأشار إلى أن السفارة المصرية بلبنان اتخذت جميع الإجراءات الكفيلة بتسهيل عملية الإقتراع حتى تستغرق هذه العملية دقائق معدودة وذلك عبر تيسير الدخول إلى مقر الدائرة الانتخابية بالسفارة وصولا لتسجيل الإسم والبيانات وحتى قيام المواطن بالإقتراع المطلوب وفقا للضوابط التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، موضحا أن هذه الضوابط سهلت كثيرا هذا الأمر.

ودعا السفير علاء موسى سفير مصر لدى لبنان كل مصري مقيم بلبنان إلى التوجه لمقر السفارة حاملا إما بطاقة الرقم القومي سواء سارية أو منتهية أو جواز السفر المميكن المدون به الرقم القومي للمشاركة في الإقتراع.

وشدد على أن كل الأمور ستسير بشكل طيب وسلس وخصوصا مع الاجراءات التنظيمية التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات بحيث يجد المواطن المصري سهولة ويسر للإدلاء بصوته.