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اليوم.. انطلاق امتحانات شهر نوفمبر لجميع المراحل بالجيزة

الخميس، 30 نوفمبر 2023 05:00 ص
اليوم.. انطلاق امتحانات شهر نوفمبر لجميع المراحل بالجيزة طلاب صفوف النقل
كتبت – مرام محمد

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تنطلق امتحانات شهر نوفمبر لجميع المراحل "ابتدائى – إعدادى – ثانوى" بمحافظة الجيزة، اليوم الخميس الموافق 30 نوفمبر 2023، حيث يؤدي طلاب الصفوف "الرابع والخامس والسادس الابتدائي" و"الأول والثاني الإعدادي" امتحانهم في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحانهم في مادتي اللغة العربية والكيمياء، كما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي "الشعبتين العلمية والأدبية" امتحانهم في مادة اللغة الأجنبية الأولى.
 
وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن الاختبار سيتم عقده في أجزاء المنهج المقررة التي تم تدريسها خلال شهر نوفمبر 2023، مشيرة إلى أن الاختبار يوضع بمعرفة موجه المادة مع مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية.
 
وأكدت المديرية أن الامتحان يجرى في جزء من الحصة الدراسية، ولا يتم عقده في الحصة الأولى، وبما لا يخل بانتظام الدراسة أو يسبب تعطيلًا للعملية التعليمية، مشيرة إلى أن اختيار الحصة التي يؤدى فيها الطلاب الامتحان حسب ظروف كل مدرسة.
 
 
 






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