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"اليوم السابع" يدعو المصريين في الخارج لتوثيق مشاركتهم بانتخابات الرئاسة

الخميس، 30 نوفمبر 2023 07:05 ص
"اليوم السابع" يدعو المصريين في الخارج لتوثيق مشاركتهم بانتخابات الرئاسة اليوم السابع" يدعو المصريين في الخارج لتوثيق مشاركتهم شارك وأرسل..

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إيماناً بأهمية المشاركة السياسة، وتقديراً من "اليوم السابع" لقراءه خارج القطر المصري، يطلق "اليوم السابع" خدمة جديدة لأبناء مصر في الخارج لتوثيق مشاركاتهم في العملية الانتخابية، مع انطلاق تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، والذي يبدأ في نيوزيلندا مساء الخميس، وينتهي في الساعات الأولي من صباح الأثنين، في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

ويتيح "اليوم السابع" للقراء إمكانية إرسال الصور والفيديوهات وكذلك النصوص التي توثق مشاركاتهم في العملية الانتخابية ، من خلال رسائل الواتس آب علي رقم +201280003799 ، أو من خلال صفحة اليوم السابع على فيس بوك https://www.facebook.com/Youm7

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وفي تصريحات صحفية، دعا وزير الخارجية سامح شكري المصريين في الخارج للتوجه بكثافة إلى مقار البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، مشيراً إلى أن مشاركة المواطنين في الحياة العامة هي حق وواجب وطني يكفله الدستور.

وثمن شكري التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات ، موجها الشكر إلى الهيئة التي وفرت كافة وسائل الدعم التي تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية في بعثاتنا في الخارج.

وأشار شكري إلى أن وزارة الخارجية اكتسبت خبرة كبيرة في تنظيم الانتخابات والاستفتاءات ، وقال: "شاركت بعثاتنا في الخارج في تنظيم 10 استحقاقات دستورية منذ عام 2011، كما تساهم في ترتيبات مشاركة المنظمات الدولية والإقليمية، ومن بينها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، التي تلقت الدعوة من الهيئة الوطنية للمشاركة في متابعة الانتخابات".







انتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

الطريق إلى الرئاسة

مصر تنتخب

اليوم السابع بلس




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