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علي مساحة 750 مترا..

الهلال الأحمر المصرى يعلن تبرع نظيرة الكويتى بمستشفى ميدانى فى قطاع غزة

الخميس، 30 نوفمبر 2023 03:29 م
الهلال الأحمر المصرى يعلن تبرع نظيرة الكويتى بمستشفى ميدانى فى قطاع غزة الهلال الاحمر - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري تبرع جمعية الهلال الأحمر الكويتى بمستشفى ميدانى على مساحة 750 مترمربع في غزة بقوة 38 سرير.
 
على جانب آخر توجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ونائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري إلى العاصمة الأردنية عمان، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني للمشاركة في فعاليات أعمال اجتماع تنسيق الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، والذي يعقد غدا، الخميس، في العاصمة الأردنية عمان ضمن إطار "مبادرات اجتماعات العقبة".
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد استهلّ اجتماع الحكومة اليوم بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإشارة إلى النتائج الإيجابية للدور المصري الفاعل تجاه الأزمة الراهنة في قطاع غزة، الذي يَحظى بتقديرِ العالم، وتعاظم هذا الدور بدخول اتفاق الهُدنة الذي تم التوافق عليه بشراكة بين مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية حيز التنفيذ، وتحقيق العديد من أهدافه، وعلى رأسها تيسير نفاذ المُساعدات الإنسانية والمَوادِ الإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة.
 






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