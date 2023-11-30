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المرشح الرئاسى حازم عمر: سأرفع شعار "الجميع للتعليم" وليس التعليم للجميع"

الخميس، 30 نوفمبر 2023 06:18 م
المرشح الرئاسى حازم عمر: سأرفع شعار "الجميع للتعليم" وليس التعليم للجميع" المرشح الرئاسى حازم عمر
كتب كامل كامل

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استعراض المرشح الرئاسي حازم عمر عن حزب الشعب الجمهوري لخوض سباق الرئاسي 2024 , رؤيته للنهوض بالتعليم.
 
وقال عمر خلال كلمته بالمؤتمر الجماهير الثالث لحملته الانتخابية سوف اعمل بشعار الجميع للتعليم بدلا من شعار التعليم للجميع، اي ترسيخ جميع أجهزة الدولة للنهوض بالعملية التعليمية.
 
وأوضح أن سوف يفرض ضريبة  لا تزيد عن 7 ٪ لفترة مؤقتة للنهوض بالعملية التعليمية ".
 
وأكد أن قراره بخوض الانتخابات الرئاسية من أصعب القرارات التي اتخذها في حياته، مؤكدا أن حزب الشعب الجمهوري رفع من أسهم المنافسة في الانتخابات الرئاسية.
 
ووجه كلمة لأبناء حزب الشعب الجمهوري :" وضعت سمعتي بين ايديكم " مضيفا :" عيب أن حد يخوض الانتخابات الرئاسية وهو لم يعرف قيمة هذا الأمر".
 
ويعد هذا مؤتمر حملة المرشح الرئاسى حازم عمر الثالث، ويعقد بقاعة الأندلس بمركز الأزهر للمؤتمرات لمناقشة أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وأيضًا طرح ومناقشه الحلول التى يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح لهذ المشكلات.
 
ويعقد المؤتمر وسط حضور قيادات ونواب حزب الشعب الجمهوري، وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.






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