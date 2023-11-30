اليوم السابع
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اللواء سمير فرج من بورسعيد: السيسى رجل المرحلة و لابد من المشاركة بالانتخابات

الخميس، 30 نوفمبر 2023 09:38 م
اللواء سمير فرج من بورسعيد: السيسى رجل المرحلة و لابد من المشاركة بالانتخابات اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجى
بورسعيد - محمد عزام

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قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إنه يجب أن نقف مع الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، كونه رجل المرحلة، وأكد بكلمته، اليوم الخميس، خلال مؤتمر حزب حماة وطن بمحافظة بورسعيد، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة، على أن الوقوف مع الرئيس السيسي يأتي لاستكمال الاستثمارات والتنمية، وتأمين الوطن كون أن القوة العسكرية التي يهتم بها الرئيس تحمي التنمية والوطن والشعب.
 
‎وأعرب عن ثقته في أبناء المدينة الباسلة في أن تكون بورسعيد أعلى نسبة تصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية .
 
‎حضر المؤتمر عدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ ببورسعيد ولفيف من أبناء المحافظة، وقيادات الحزب، واللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، والدكتور أيمن محمد ابراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، والفنان كمال أبو رية.
 
 






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