اليوم السابع
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القبض على شخصين لاتهامهما بقتل عامل بمخبز فى الغردقة

الخميس، 30 نوفمبر 2023 01:45 م
القبض على شخصين لاتهامهما بقتل عامل بمخبز فى الغردقة حبس - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ثان الغردقة بمديرية أمن البحر الأحمر من إحدى المستشفيات باستقبال (عامل بمخبز - مقيم بدائرة القسم "مصاب بجرح نافذ بالصدر") وتوفى فور وصوله، وبسؤال شقيقه قرر بحدوث مشادة كلامية بين شقيقه و(عاملان بذات المخبز - مقيمان بدائرة القسم) لخلافات مالية بينهم تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الثانى على المتوفى باستخدام "سكين" فأحدث إصابته التى أودت بحياته.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، والأداة المستخدمة وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات الخلافات.






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