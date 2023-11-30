الغضبان: جامعة بورسعيد حريصة على تطبيق منظومة متطورة للتعليم

وأشاد محافظ بورسعيد بمستوى تصميم وتنفيذ المبنى الجديد، والذي أنشىء بإجمالي تكلفة 280 مليون جنيه، وهو مبنى يضم مراكز تدريب للطلاب والخريجين، وكذلك أداء الاختبارات الإلكترونية لطلاب الجامعة و يضم المبنى مركزًا للتدريب والتطوير المهني بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبالتعاون مع مركز الاستشارات المهنية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويهدف المركز إلى تنمية مهارات طلاب الجامعة في تخطيط مسارهم الفني ومهاراتهم المهنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل المعاصر.

كما يضم المبنى الجديد قاعة مؤتمرات ومسرحًا للاحتفالات، ومركزًا للاختبارات الإلكترونية، به حوالي 1000 جهاز كمبيوتر لأداء الاختبارات وأعمال التصحيح الإلكترونية.

وشارك اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، في اجتماع مجلس جامعة بورسعيد، وذلك في إطار حرص محافظ بورسعيد على المشاركة في الاجتماع بصفة مستمرة لمتابعة مستجدات العمل داخل جامعة بورسعيد.

واستعرض محافظ بورسعيد مع مجلس الجامعة، ٱخر مستجدات الاعمال في كليات الجامعة، وناقش عددا من الموضوعات المتعلقة بسير العملية التعليمية بجامعة بورسعيد، مؤكدا أن جامعة بورسعيد حريصة على تطبيق منظومة متطورة في مجال التعليم الجامعي بصفة مستمرة، وأن هناك إجراءات مكثفة لتوفير كافة سبل الراحة للطلاب.

وأكد اللواء عادل الغضبان، علي أهمية المشاركة الفعالة لجامعة بورسعيد وتعاونها المثمر في العديد من المجالات، خاصة التعاون في مجال توفير المزيد من الدورات التدريبية والتأهيلية للمعلمين في كافة المراحل التعليمية وذلك على أحدث نظم التعليم والتدريب، بما يتماشى مع أهداف التطور في العملية التعليمية بمحافظة بورسعيد، مشيرا خلال كلمته لحرصه علي التواصل مع جامعة بورسعيد شركاء النجاح.