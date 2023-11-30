السكة الحديد: إيقاف حركة قطارات العلمين - الضبعة 12 يوماً من الأحد

كتب سيد الخلفاوى

تبدأ هيئة السكة الحديد، الأحد القادم، إيقاف حركة القطارات بين محطتي العلمين/ الضبعة بخط القبارى/ مرسى مطروح، بشكل مؤقت لمدة 12 يوما، وذلك بسبب تنفيذ أعمال إنشاء برابخ السيول أسفل السكة الحديد بين محطتى العلمين –الضبعة ضمن تنفيذ أعمال مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة/ العلمين/ مطروح )، في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للارتقاء بمرفق النقل ورفع كفاءة الطرق والكباري.

ويبدأ توقف القطارات بين العلمين ومطروح، من صباح الاحد 3/12/2023 حتى مساء يوم الجمعة 15/12/2023، وخلال هذه الفترة سيتم اختصار القطارات المتجهة من محرم بك الى مرسى مطروح بمحطة العلمين، وكذلك القطارات المتجهة من مرسى مطروح الى محرم بك، سيتم اختصارها بمحطة الضبعة ونقل الركاب بين محطتى الضبعة والعلمين بالاتوبيسات المخصصة لهذا الأمر من خلال التنسيق بين هيئة السكة الحديد والهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بتوفير أتوبيسات بمحطتي العلمين والضبعة لنقل الركاب خلال تلك الفترة .

وسيتم تشغيل القطارات بين محرم بك والعلمين وبين الضبعة ومرسى مطروح طبقاً للجداول المرفقة ومع بدء الأعمال يوم 3/12/2023 يتم إيقاف تشغيل قطارى 939/940و943/942 القاهرة مرسى مطروح والعكس وكذلك قطار 658 محرم بك /الحمام لحين نهو الأعمال بالخط .