اليوم السابع
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الخميس، 30 نوفمبر 2023 03:27 م
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الحكومة توافق على طرح مناقصات لشراء الأجهزة المُساعدة بعمليات رصد الزلازل

الخميس، 30 نوفمبر 2023 02:04 م
الحكومة توافق على طرح مناقصات لشراء الأجهزة المُساعدة بعمليات رصد الزلازل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على قيام المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بطرح مناقصات محدودة لشراء الأجهزة الأساسية والمُساعدة في عمليات رصد الزلازل، وذلك ضمن قيام المعهد بشكل دوري بتحديث التجهيزات الخاصة بعمله، في إطار التكليفات الصادرة بمواصلة إجراءات الدولة للتعامل مع الكوارث الناجمة عن الزلازل وتوفير ما يلزم لضمان استمرار المتابعة ورصد النشاط الزلزالي.






رصد الزلازل

البحوث الفلكية

مجلس الوزراء

العاصمة الادارية




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