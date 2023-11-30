الرئيسية أخبار عالمية الحكومة الاسرائيلية: ملتزمون بإعادة كل محتجز إلى بلده الخميس، 30 نوفمبر 2023 06:23 م نتنياهو رامى محيى الدين مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها ملتزمة بإعادة كل محتجز إلى بلده ، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية. وقف اطلاق النار في غزة الهدنة في غزة غزة الان غزة اليوم اخبار غزة قطاع غزة علم فلسطين فلسطين اليوم فلسطين تبادل الاسرى الاسرى الفلسطينيين حماس تسليم الاسرى تبادل الاسرى اليوم غزة الهدنه غزه الهدنه في غزه اسرائيل شروط الهدنه الهدنه في فلسطين تمديد الهدنه مد الهدنه في غزه اخر اخبار الهدنه مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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